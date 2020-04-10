Банк России сообщил о продаже принадлежащих ему акций Сбербанка правительству. Информация об этом 10 апреля опубликована на сайте регулятора.

«В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 18.03.2020 № 50-ФЗ «О приобретении правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 08.04.2020 заключены договоры купли-продажи обыкновенных акций Сбербанка, принадлежащих Банку России, в количестве 50% (11 293 474 000 акций) + 1 акция», — говорится в сообщении.

Цена одной акции в договорах определена как средневзвешенная цена обыкновенных акций Сбербанка по итогам торгов на Московской бирже за 30-дневный период с 9 марта 2020 года по 7 апреля и составила 189,44 рубля за акцию.

В сообщении ЦБ отмечается, что 50% обыкновенных акций Сбербанка (11 293 474 000 акций) переданы правительству РФ 10 апреля 2020 года, а оставшаяся у Банка России одна акция будет передана в соответствии с договором не позднее 6 мая 2020 года.

Сохранение одной акции у Банка России необходимо для заключения акционерного соглашения между Банком России и правительством РФ, поясняет регулятор.

Сбербанк также уведомил своих акционеров и клиентов о закрытии сделки. Покупка совершена в интересах Фонда национального благосостояния России.

«Хотел бы поблагодарить Центральный банк России за его чрезвычайно положительную роль в развитии Сбербанка в качестве его крупнейшего акционера и приветствую Фонд национального благосостояния страны в лице Министерства финансов России в качестве своего нового акционера. Фактически в лице Фонда национального благосостояния акционером Сбербанка и главным выгодоприобретателем его деятельности становится весь народ России. Я и вся менеджерская команда приложим все усилия для того, чтобы стратегия Сбербанка, нацеленная на создание самых современных сервисов для клиентов, на технологическое лидерство, развитие экосистемы и рост прибыли, была реализована», — говорится в комментарии главы Сбербанка Германа Грефа.



Президент России Владимир Путин 18 марта подписал закон о покупке правительством у Банка России 52,3% обыкновенных акций Сбербанка. Документ был разработан Кабмином в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли ЦБ в капитале Сбербанка и в увязке с законопроектом «О перечислении части доходов, полученных Центральным банком РФ от продажи обыкновенных акций Сбербанка России».

