В начале апреля темпы роста потребительских цен в России ускорились: за первые шесть дней месяца цены выросли на 0,28%, а оценка инфляции в скользящем годовом выражении повысилась до 2,8—2,9%. Такие данные приводятся во втором выпуске еженедельного сборника Банка России «Финансовый пульс» .

Инфляционное давление остается повышенным из‑за действия временных проинфляционных факторов, отмечается в материале.

Так, продолжился опережающий рост цен на продукты питания с длительным сроком хранения, а также на отдельные непродовольственные товары первой необходимости. Это отражает реакцию на временный ажиотажный спрос в середине марта.

«Судя по оперативным данным, пик спроса уже прошел, что позволяет ожидать постепенной стабилизации цен на эти категории товаров», — указывают в ЦБ.

Также повышенными темпами продолжают дорожать товары, цена которых имеет высокую чувствительность к динамике валютного курса, а именно медикаменты, легковые автомобили и электротовары. «Перенос произошедшего в марте ослабления рубля в рост цен в ближайшие месяцы еще будет продолжаться, но мы ожидаем, что он будет постепенно ослабевать», — отмечается в обзоре.

«Более низкие инфляционные ожидания населения и бизнеса, чем в 2018 году, и начавшееся ослабление общего потребительского спроса уменьшат вторичные эффекты от этого на цены других товаров и услуг. В среднесрочной перспективе сдержанный спрос станет источником дезинфляционных рисков», — полагает регулятор.

Авторы обзора констатируют, что в целом внешние и внутренние ограничения деловой и потребительской активности в связи с пандемией коронавируса в сочетании с турбулентностью финансовых рынков приводят к кратковременному, но значительному ослаблению экономической активности в России и мире. При этом принимаемые меры поддержки будут способствовать более быстрому восстановлению экономики, когда пандемия коронавируса перейдет в затухающую фазу, а ограничительные меры будут постепенно сниматься, отмечают авторы аналитического материала.



ЦБ: 84% предприятий испытывают на себе влияние коронавируса По данным платежной системы ЦБ, уровень входящих платежей компаний снизился примерно на 18% к нормальному уровню. Чуть менее 30% предприятий отмечают перебои в поставках, 40% — отмену или перенос заказов.

В ЦБ напоминают, что на этой неделе, в частности, расширен перечень пострадавших отраслей, по кредитам которым банки могут использовать особый порядок учета оценки качества и формирования резервов на возможные потери. Кроме того, в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг в режиме самоизоляции Банк России содействует переходу кредитных организаций и некредитных финансовых организаций на дистанционную работу с клиентами.