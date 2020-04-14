При наиболее вероятном сценарии падение реальных доходов россиян во II квартале составит 15%, однако все будет зависеть от того, сколько продлится пандемия коронавируса. Об этом заявил агентству «Прайм» главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

Президент РФ Владимир Путин объявил нерабочую неделю с сохранением зарплат с 28 марта по 5 апреля. Позже режим был продлен до конца апреля. При этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе банки, магазины, аптеки, медучреждения и транспорт, а также те, кто работал удаленно, продолжили свою деятельность.

По словам Табаха, меньше всего спад затронет пенсионеров, сотрудников жизнеобеспечения и продовольственного ретейла, которые работают даже во время режима самоизоляции населения.

«Частично падение будет компенсировано мерами господдержки. Пик спада, как ни странно, придется на третий квартал», — уверен эксперт.

В связи с распространением коронавируса в России были введены дополнительные меры поддержки населения и бизнеса. Были расширены пособия на детей, увеличено пособие по безработице. Граждане также получили возможность воспользоваться кредитными каникулами, в том числе по ипотеке. Малый и средний бизнес получил годовую отсрочку по налогам, дополнительно была снижена комиссия по эквайрингу.

По мнению эксперта, сильнее всего от коронавируса пострадают доходы от бизнеса, зарплаты в отраслях, которые оказались под ударом, доходы от аренды недвижимости за исключением загородных домов.

«Всплеск инфляции также окажет некоторое влияние, но не стоит преувеличивать его значение», — резюмирует Табах.



По данным Росстата, инфляция в России в марте составила 0,6% против 0,3% месяцем ранее, в годовом выражении — ускорилась до 2,5% с февральских 2,3%.

Напомним, в ВЭБе ожидают падения реальных располагаемых доходов населения РФ на 17,5% во II квартале. А опрос банка «Открытие» показал, что 51% россиян в целом и 65% жителей Москвы и Санкт-Петербурга считают неизбежными для себя финансовые потери от ограничений из-за коронавируса. 54% домохозяйств в регионах и 32% в столицах уже понесли убытки. В падении своих доходов в 2020 году уверены 45% россиян, 49% москвичей и петербуржцев, свидетельствуют данные опроса. ВЭБ прогнозирует в базовом сценарии снижение реальных располагаемых доходов россиян по итогам всего 2020 года на 6,5%.

