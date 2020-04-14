Московский Индустриальный Банк с 14 апреля ввел вклад «Победная весна». Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей.

Для срока вклада от 60 до 90 дней процентная ставка устанавливается в размере 5,4%, от 91 до 180 дней — 5,2% годовых.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых. Выплата процентов осуществляется в конце срока. Оформить депозит можно в отделении банка, а также через интернет-банк или мобильный банк до конца мая 2020 года.