ВТБ расширил возможности онлайн-обслуживания и представил клиентам новый чат-бот на платформе социального мессенджера Viber. Пользователи смогут проконсультироваться по общебанковским вопросам, не требующим идентификации, уточняется в сообщении банка.

Чтобы воспользоваться услугами чат-бота, необходимо в поисковом окне мессенджера Viber ввести «ВТБ». Клиенту достаточно задать свой вопрос, и бот даст оптимальный ответ, а также переведет собеседника в соответствующий раздел на сайте банка для получения более подробной информации. Помощь чат-бота доступна круглосуточно, скорость ответа составляет одну-две секунды.

На сегодняшний день виртуальный собеседник готов ответить в онлайн-режиме более чем на 1,3 тыс. вопросов по разным темам. «Вы можете узнать условия получения кредитов и других банковских продуктов, актуальные курсы валют или уточнить, как заказать справку и воспользоваться другими услугами банка», — уточняют в ВТБ.

«Новый чат-бот в мессенджере Viber позволяет снизить нагрузку на контакт-центр и сэкономить время клиента на ожидании ответа, потому что многие вопросы через него можно решить мгновенно. Наш бот — это персональный виртуальный помощник, но может стать и собеседником: он не только консультирует в сфере банковских услуг, но иногда даже присылает стихи», — рассказал руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По его словам, в настоящее время доля общения клиентов через чат-боты уже достигает 10% от всех запросов контакт-центра, и банк планирует увеличить ее до 30%.



В настоящее время клиентам ВТБ уже доступны консультации чат-ботов в мобильном приложении и интернет-банке «ВТБ-Онлайн». В числе прочего сейчас таким способом можно подать заявку на отсрочку платежа по кредитным каникулам. Ежедневно чат-бот автоматизирует более 30 тыс. сессий.

