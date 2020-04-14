Министерство юстиции РФ предложило распространить замену штрафов предупреждениями на весь бизнес за впервые совершенное административное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ), замена штрафа предупреждением распространяется лишь на субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). «Распространить механизм замены административного штрафа на предупреждение за впервые совершенное административное правонарушение, не считающееся грубым, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при отсутствии отягчающих обстоятельств, на всех субъектов административной ответственности, а не только на субъектов малого и среднего предпринимательства и их работников, как это предусмотрено действующим КоАП», — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также предложили отменить одновременное привлечение к административной ответственности юридического лица и его должностного лица за одно и то же правонарушение.

Минюст: при доработке проекта КоАП будут учтены предложения бизнеса Об этом сообщил Денис Новак.

«Закрепить положение, согласно которому одновременное привлечение юридического лица и его должностного лица к ответственности за одно и то же административное правонарушение не допускается, за исключением случаев, когда санкцией статьи (части статьи) раздела II проекта КоАП либо закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрены различные виды административных наказаний для юридического лица и его должностного лица либо когда одно из указанных лиц подлежит освобождению от административного наказания по определенным основаниям. Сегодня такое ограничение в законодательстве об административных правонарушениях отсутствует», — говорится в сообщении министерства.