Наблюдательный совет ВТБ отменил решение о созыве годового общего собрания акционеров 3 июня, говорится в сообщении кредитной организации.



«Руководствуясь рекомендациями Банка России, наблюдательный совет банка ВТБ (ПАО) отменил ранее принятое решение о проведении годового общего собрания акционеров 3 июня 2020 года», — сообщает банк.



Даты годового общего собрания акционеров и составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, будут установлены отдельными решениями наблюдательного совета. В соответствии с действующим законодательством годовое общее собрание акционеров в 2020 году должно быть проведено не позднее 30 сентября.

