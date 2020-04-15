Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ сократился в марте, что было обусловлено ростом объема наличных денег в обращении, оттоками по бюджетному каналу и увеличением остатков средств на корсчетах кредитных организаций в Банке России. Об этом говорится в опубликованном в среду, 15 апреля, выпуске комментария Центробанка «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за март.

Как уточняется, показатель структурного профицита уменьшился на 1,5 трлн рублей и составил 2,3 трлн.

Отток ликвидности из банков был связан, в частности, с ростом спроса на наличные деньги. Так, за март их объем в обращении вырос на 0,7 трлн рублей (с учетом средств, использованных для пополнения касс и банкоматов кредитных организаций).

«В условиях повышенной неопределенности население склонно предъявлять высокий спрос на наличные деньги, — рассуждают в ЦБ. — Также значимую роль могли сыграть карантинные меры, потребовавшие накопления запасов наличных денег для расчетов в период изоляции. При этом после стабилизации ситуации эти средства будут постепенно возвращаться на банковские счета в виде инкассированной выручки предприятий розничной торговли, депозитов и иных поступлений на счета в кредитных организациях».

Комментируя отток ликвидности по бюджетному каналу, в ЦБ указывают, что в марте бюджетные доходы сформировались на высоком уровне: в этот период клиенты банков уплатили налог на прибыль по итогам 2019 года, а налог на добычу полезных ископаемых был рассчитан по еще высоким ценам на нефть предыдущего отчетного периода.

В то же время часть социальных выплат, которые традиционно приходятся на начало календарного месяца, из-за объявления нерабочими дней с 30 марта были осуществлены в конце марта, что несколько компенсировало оттоки ликвидности за счет уплаты налогов. Притоку средств в банки также способствовали относительно высокие для этого периода иные расходы бюджета. Дополнительному притоку ликвидности способствовал рост задолженности банков по операциям Федерального казначейства. Его несколько компенсировал отток по операциям по продаже иностранной валюты из Фонда национального благосостояния.

«Снижению профицита на начало апреля способствовало также увеличение банками остатков средств на корсчетах в Банке России по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца. Принимая во внимание рост волатильности обменных курсов и цен финансовых активов, а также ситуацию на денежном рынке, отдельные кредитные организации стремились сформировать запас средств на случай непредвиденных крупных клиентских оттоков», — указывают в ЦБ.

В числе прочего в обзоре сообщается, что спред ставок в сегменте «валютный своп» и межбанковском кредитовании расширился из-за оттока валютной ликвидности в банковском секторе на фоне высокого спроса на долларовую ликвидность на мировых рынках, а также снижения цен на нефть.

Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года снижен с уровня 3,4—3,9 трлн до 2,1—2,7 трлн рублей. «Это учитывает уточнение прогноза по объему наличных денег в обращении, временную приостановку проведения отложенных в 2018 году покупок иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила, а также приостановку покупки золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — поясняет регулятор.



Влияние операций, связанных с продажей правительству РФ акций Сбербанка, будет отражено в прогнозе ликвидности после обновления макроэкономического прогноза Банка России, уточняет регулятор.

