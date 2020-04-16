В общей сложности реализация всего комплекса антикризисных инструментов, перечисленных 15 апреля президентом РФ, потребует около 850 млрд рублей, пишут «Известия» , ссылаясь на подсчеты аналитиков. Так, поддержка занятости обойдется в 300 млрд рублей, по мнению главного аналитика «БКС Премьера» Антона Покатовича. Она предусматривает безвозмездную финансовую помощь со стороны государства малому и среднему бизнесу (МСБ) из пострадавших отраслей, а также кредитование предприятий на выплату зарплаты по нулевой ставке.

Второй по стоимости инструмент — субсидирование ставки по займам на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий в размере ключевой. Мера, по оценке «БКС Премьера», будет стоить примерно 250 млрд рублей. Третья по стоимости мера из президентского пакета — это помощь регионам на сумму 200 млрд рублей. Руководитель направления «Макроэкономика» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов полагает, что, по всей вероятности, одновременно с перечислением денег регионам будет рекомендовано не повышать нагрузку на бизнес. Для компенсации падения дохода субъекты могут повысить ставки за аренду. Деньги в регионы направляются для того, чтобы не допустить этого, полагает эксперт.

Четвертое по стоимости предложение президента — это включение непродуктовой розницы в список наиболее пострадавших отраслей. По оценке «БКС Премьера», это обойдется примерно в 70 млрд рублей. Пятый инструмент — помощь авиакомпаниям на 23 млрд рублей. Хотя этот вид поддержки не столь значителен по своей стоимости, меру можно считать одной из самых ожидаемых отраслью.

​Путин объявил о прямых выплатах малому и среднему бизнесу в пострадавших отраслях Объем поддержи конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля.

По мнению Белоусова, на данный момент руководство страны старается максимально аккуратно внедрять механизмы поддержки, избегая прямого финансирования. По мере того как ситуация будет проясняться, появятся новые пакеты. В мае, по его оценкам, на финансирование смогут рассчитывать крупные компании и малый бизнес — для избежания разрыва производственных цепочек из-за закрытия предприятий. В июне станет понятна карта социальных потерь — и тогда начнется масштабная поддержка населения.