Режим самоизоляции внес коррективы в план питания каждого пятого россиянина, при этом у 43% российских граждан выросли расходы на продукты. Об этом говорится в исследовании Mail.ru, результаты которого есть в распоряжении ТАСС.

«Каждый пятый участник опроса (22%) рассказал, что период самоизоляции внес изменения в его питание. Так, 56% чаще готовят дома, 12% сократили объем съедаемого, 14% добавили более здоровые продукты в свое меню. Однако <...> каждый третий признался (32%), что стал больше есть, не знают меры во вредных продуктах 11%», — говорится в результатах опроса.

Около 72% респондентов по-прежнему ходят в супермаркеты, 32% отправляют кого-то из членов семьи или партнера, 9% заказывают все онлайн. Как свидетельствуют данные опроса, расходы на продукты у значительной части респондентов выросли: 24% опрошенных тратят чуть больше, чем до самоизоляции, а 19% пожаловались на существенное увеличение суммы чека. Примерно треть опрошенных (35%) не увидели изменений в этой строчке своего бюджета.

По данным опроса, за один поход в магазин почти половина респондентов (49%) тратят от 1 тыс. до 3 тыс. рублей. В сумму до 1 тыс. рублей укладываются 35%.

Респонденты также рассказали, из каких блюд сейчас состоит их рацион. Чаще всего россияне готовят мясо птицы (80%), супы (75%), овощные салаты (69%), блюда из яиц (67%) и каши (64%).



Опрос проводился с 8 по 13 апреля среди 2,9 тыс. пользователей кулинарного проекта Hi-chef компании Mail.ru.