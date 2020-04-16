Минфин России готовит переверстку бюджета 2020 года объемом почти в 1 трлн рублей для реализации «второго пакета» помощи экономике, пишет «Коммерсант». Из них 740 млрд рублей, «найденные» по итогам ревизии прежних бюджетных планов, должны войти в общий финансовый план объемом в 1,5 трлн рублей — недостающие средства (около 600 млрд рублей) предполагается получить от расширения заимствований либо из ФНБ. Средства предполагается использовать на социальные меры (180 млрд рублей), поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) (340 млрд рублей), отраслевые меры (135 млрд рублей), обеспечение сбалансированности региональных бюджетов (370 млрд рублей). Меньше всего пока закладывается на поддержку системно значимых компаний (30 млрд рублей и 500 млрд рублей госгарантий).
Также Минфин планирует отдельно консолидировать около 210 млрд рублей в резервном фонде правительства и их перераспределение на поддержку первичного звена здравоохранения (50 млрд рублей), гранты субъектам РФ (30 млрд рублей). Предполагается, что эти средства будут возвращены в бюджет после отсрочки реформы оплаты труда до 2021 года, сокращения расходов Росстата на Всероссийскую перепись населения.
Ранее на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин поручил реализовать несколько крупных мер поддержки экономики в условиях эпидемии COVID-19. Так, правительство должно перечислить регионам 200 млрд рублей на компенсацию потерь в доходах. Авиакомпании получат 23 млрд рублей. МСП из пострадавших отраслей правительство предоставит безвозмездную финансовую помощь на неотложные цели. Еще одной мерой станет расширение кредитования на выплату зарплат.
С 8 апреля банки начали выдавать беспроцентные кредиты малому и микробизнесу на зарплатные проекты.
В Минфине подтвердили, что «предложения по созданию финансового резерва для финансирования первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики» направлены в правительство, отметив, что «перераспределить предлагается большей частью те статьи расходов, по которым сложилась экономия в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году или которые можно перенести на последующие годы».