Минфин России готовит переверстку бюджета 2020 года объемом почти в 1 трлн рублей для реализации «второго пакета» помощи экономике, пишет «Коммерсант» . Из них 740 млрд рублей, «найденные» по итогам ревизии прежних бюджетных планов, должны войти в общий финансовый план объемом в 1,5 трлн рублей — недостающие средства (около 600 млрд рублей) предполагается получить от расширения заимствований либо из ФНБ. Средства предполагается использовать на социальные меры (180 млрд рублей), поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) (340 млрд рублей), отраслевые меры (135 млрд рублей), обеспечение сбалансированности региональных бюджетов (370 млрд рублей). Меньше всего пока закладывается на поддержку системно значимых компаний (30 млрд рублей и 500 млрд рублей госгарантий).

Также Минфин планирует отдельно консолидировать около 210 млрд рублей в резервном фонде правительства и их перераспределение на поддержку первичного звена здравоохранения (50 млрд рублей), гранты субъектам РФ (30 млрд рублей). Предполагается, что эти средства будут возвращены в бюджет после отсрочки реформы оплаты труда до 2021 года, сокращения расходов Росстата на Всероссийскую перепись населения.

Ранее на совещании с правительством президент РФ Владимир Путин поручил реализовать несколько крупных мер поддержки экономики в условиях эпидемии COVID-19. Так, правительство должно перечислить регионам 200 млрд рублей на компенсацию потерь в доходах. Авиакомпании получат 23 млрд рублей. МСП из пострадавших отраслей правительство предоставит безвозмездную финансовую помощь на неотложные цели. Еще одной мерой станет расширение кредитования на выплату зарплат.

Путин предложил расширить программу беспроцентных кредитов на выплату зарплат С 8 апреля банки начали выдавать беспроцентные кредиты малому и микробизнесу на зарплатные проекты.

В Минфине подтвердили, что «предложения по созданию финансового резерва для финансирования первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития экономики» направлены в правительство, отметив, что «перераспределить предлагается большей частью те статьи расходов, по которым сложилась экономия в ходе исполнения федерального бюджета в 2020 году или которые можно перенести на последующие годы».