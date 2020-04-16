Мартовское падение курса рубля после обвала мировых цен на нефть, вызванного развалом сделки ОПЕК+, можно было предотвратить, если бы ЦБ «исполнял свою конституционную обязанность по обеспечению устойчивости курса национальной валюты», заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывший советник президента России Сергей Глазьев.

По мнению Глазьева, падение курса рубля объясняется в первую очередь действиями спекулянтов, использующих при торговле биржевых роботов, и отсутствием противодействия со стороны ЦБ. Как он заявил, роботы, которые формируют спекулятивный вал, настроены на нефтяные цены: как только падает цена на нефть, сразу включается спекулятивная волна алгоритмов, которая выстраивает ожидания на девальвацию рубля. «У нас привязка к нефти — искусственная», — сказал Глазьев.

То, что рубль мог и не рухнуть вслед за нефтью, подтверждается уже тем, что валюты многих других нефтедобывающих стран, в том числе Саудовской Аравии, не упали, пояснил министр ЕЭК. Он также отметил, что в условиях пандемии у политики свободного плавающего курса рубля возникают «кошмарные» последствия. «Вот сейчас правительство борется с дефицитом, ажиотажный спрос к дефициту приводит. Мы ограничиваем вывоз товаров, мы всячески пытаемся стабилизировать ситуацию, но не коронавирус стал причиной роста потребительского спроса, а падение курса. Люди боятся, что завтра все это будет стоить дороже», — пояснил экономист.