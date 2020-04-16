Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 апреля внести необходимые изменения в нормативные акты для предоставления отсрочки на полгода по уплате взносов в социальные фонды для малых и средних предприятий (МСП), наиболее пострадавших от пандемии. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации принять решения, включая внесение изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, обеспечивающие предоставление налогоплательщикам, отнесенным к субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), отсрочки уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на шесть месяцев», — говорится в тексте поручения.

Также поручено предоставить возможность компаниям, получившим отсрочку уплаты налогов (за исключением налога на добавленную стоимость) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, выплачивать сумму долга равными долями в течение года по истечении шести месяцев с даты предоставления отсрочки.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.