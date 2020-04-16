Малый и средний бизнес (МСБ) из отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса, сможет получить гранты и использовать их на выплату зарплат, коммунальные или иные обязательные платежи, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе заседания правительства.

«При разработке этих предложений президентом и вами была поставлена задача сделать этот механизм простым, быстрореализуемым и доступным для компаний. Была принята логика грантов, потому что именно этот вид поддержки не связывает компанию обязательствами по конкретному использованию этих средств, и бизнес может потратить полученные от государства деньги на то, что он посчитает необходимым. Это могут быть и зарплаты, это могут быть коммунальные платежи, какие-то иные обязательные платежи», — сказал Решетников.

Он отметил, что прямые выплаты государства МСБ из пострадавших отраслей покроют чуть более половины фонда оплаты труда в апреле — мае.

Правительство будет проверять численность сотрудников и выплату зарплаты для помощи таким субъектам. Обновленный список системообразующих предприятий будет внесен в правительство в пятницу.