Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+ не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти, предупреждает Bloomberg. По данным агентства, которые приводит РБК , в мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года, когда был введен существующий механизм их взимания.

Размер экспортной пошлины на нефть устанавливается на следующий месяц исходя из средней цены Urals в течение месяца — с середины предшествующего месяца до середины текущего. По данным Минфина России, с 15 марта по 14 апреля баррель Urals стоил в среднем 19,00075 доллара, а тонна — 138,7 доллара. В результате с 1 мая размер экспортной пошлины составит 6,8 доллара за тонну Urals, или примерно 0,93 доллара за баррель.

В апреле размер пошлины составляет 52 доллара за тонну, или 7,12 доллара за баррель. Таким образом, в следующем месяце ее ставка снизится на 87%.

В то же время ставка пошлины на экспортируемую высоковязкую нефть снизится с 5,2 до 1 доллара за тонну (0,137 доллара за баррель), а льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения останется нулевой.

Как следует из данных Минфина, в мае выпадающие доходы бюджета от снижения экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газовый конденсат могут составить порядка 4 млрд долларов, что частично будет компенсировано поступлениями по демпферному механизму — порядка 1 млрд долларов. По данным Минфина, в марте нефтяные компании выплатили в бюджет по демпферному механизму 10,5 млрд рублей.

Указывая на низкие цены на физических рынках нефти (в начале апреля стоимость барреля Urals на рынке Северо-Западной Европы падала до 10,54 доллара, в середине месяца она составляет менее 17 долларов), Bloomberg предупреждает, что российскому бюджету предстоит жить в условиях сверхнизких доходов от нефти «и после мая».

При цене Urals в 15 долларов за баррель федеральный бюджет резко теряет нефтегазовые доходы: экспортная пошлина на нефть обнуляется, НДПИ падает в несколько раз — до примерно 240 млрд рублей в год (с учетом прогноза по добыче в 2020 году). Для сравнения: в 2019 году экспортные пошлины на углеводородное сырье в сумме принесли около 2,3 трлн из 7,9 трлн рублей общих нефтегазовых доходов.

Накануне, 15 апреля, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предупредил, что апрель 2020 года может стать худшим месяцем в истории мировой нефтяной индустрии и войти в анналы как «черный апрель».



Стоимость барреля нефти марки Brent рухнула 9 марта на 24,1%, а 30 марта опустилась ниже 22 долларов, после того как ранее в указанном месяце участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сделки. Менее чем за две недели баррель Brent упал в цене более чем на 40%, а с начала года — в три с лишним раза (8 января нефть торговалась на уровне около 72 долларов за баррель). На фоне новой сделки, которая вступит в силу в мае, цена барреля Brent поднималась до 36,4 доллара, однако затем вновь снизилась. Стоимость барреля Brent 16 апреля варьируется в диапазоне 27—29 долларов.