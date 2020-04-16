Число заявок на ипотеку на сегодняшний день упало примерно на 30% к марту, сообщила генеральный директор «Ипотека.Центр» Ольга Бажутина в ходе вебинара Банки.ру «Как управлять деньгами во время кризиса?».

«Количество заявок по отношению к марту упало сейчас на 30%. Мы ожидаем падения дальше, потому что клиенты волнуются и, если не горящий вопрос приобретения недвижимости в ипотеку, предпочитают этот вопрос логично отложить», — рассказала Бажутина. Число ипотечных сделок на 16 апреля упало примерно на половину по отношению к марту, добавила она.

Эксперт отметила, что падение числа сделок и заявок на них связано прежде всего с техническими сложностями и неготовностью банков и застройщиков к работе в удаленном формате. Сами заемщики сталкиваются с проблемами при получении документов в бухгалтерии и отделе кадров, а банки пока не могут оперативно перестроиться на прием и обработку документов в электронном формате.

Кроме того, подчеркнула Бажутина, работа Росреестра практически парализована. Подать документы на регистрацию крайне сложно, поскольку МФЦ не работают.

Несколько крупных банков уже объявили о проведении ипотечных сделок в выездном формате или полностью дистанционном режиме.