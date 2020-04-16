Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Красноярского края заявление о привлечении бывших контролирующих лиц банка «Енисей» к субсидиарной ответственности по обязательствам кредитной организации в размере 4,7 млрд рублей. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщается на сайте АСВ.

Лицензия у банка была отозвана 9 февраля 2017-го, а в апреле того же года он был признан банкротом. АСВ выполняет функции конкурсного управляющего.

Ответчиками по иску АСВ, поданному 13 апреля 2020 года, указаны Гезин В. Л., Загородний А. А., Мосевнин А. В., Насыров Я. Р. и Панова А. Р. Уточним, что Яшар Насыров был и. о. председателя правления банка; до него Алексей Загородний, а позже Владимир Гезин занимали в банке должность предправления. Насыров и Загородний также входили в совет директоров кредитной организации. Анна Панова была членом правления. Панова, а также Алексей Мосевнин входили в число совладельцев банка.

ЦБ выявил сделки банка «Енисей» по выводу активов на 7 млрд рублей и сокрытию хищений на 2,2 млрд Временная администрация по управлению красноярским банком «Енисей», чья лицензия была отозвана 9 февраля этого года, выявила операции с признаками сделок, направленных на вывод активов путем переуступки прав требования по ссудам юридических и физических лиц на общую сумму более 7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Как поясняет АСВ, в ходе конкурсного производства было установлено, что причиной существенного ухудшения финансового положения банка и доведения его до банкротства стали виновные действия и бездействие его бывших контролирующих лиц по «выдаче кредитов заемщикам, ссудная задолженность которых признана технической; замещению ликвидной задолженности техническими правами требования; хищению денежных средств из кассы банка; выбытию ликвидных векселей; формированию фиктивных остатков на счетах юридических и физических лиц, в рамках которых ликвидные активы заменены техническими; непередаче документации банка временной администрации и агентству». Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, руководители не осуществляли меры по предупреждению банкротства финучреждения.



Ранее стало известно, что АСВ в рамках работы по удовлетворению требований кредиторов «Енисея» столкнулось с необычной схемой вывода средств — с участием коллекторов. Суть заключалась в том, что банку были уступлены несуществующие права требования на 3,4 млрд рублей. АСВ добилось в суде признания сделки недействительной и взыскания с коллекторского агентства «ЦЗ Инвест» в пользу банка полной стоимости договора. Дело направлялось на пересмотр, но в конечном итоге суды все же поддержали АСВ, следует из материалов агентства .