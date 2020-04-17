Пользователи системы «ВТБ-Онлайн» получили возможность совершать денежные переводы на карты клиентов иностранных банков. Максимальная сумма одного перевода составляет 150 тыс. рублей, комиссия при этом будет равна 1,5%, уточняется в сообщении ВТБ.

Перечень стран, куда можно отправить перевод таким способом, включает Азербайджан, Армению, Белоруссию, Германию, Грузию, Израиль, Италию, Казахстан, Киргизию, Китай, Латвию, Литву, Молдавию, Румынию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Францию, Чехию и Эстонию.

Чтобы провести операцию, необходимо в мобильном приложении или интернет-банке «ВТБ-Онлайн» выбрать раздел «Переводы по миру» и нажать на поле «С карты на карту», затем ввести данные получателя, информацию об отправителе и сумму перевода. После подтверждения операции деньги мгновенно поступят на счет. Списание происходит в рублях, зачисление — в валюте карты получателя.

«Раньше в «ВТБ-Онлайн» средства можно было перевести на иностранные счета только с помощью услуги «SWIFT-перевод», суммы зачислялись в течение трех — пяти дней», — напомнил руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.



За время работы сервиса в пилотном режиме самыми популярными странами по количеству переводов среди клиентов системы «ВТБ-Онлайн» стали Казахстан, Белоруссия, Азербайджан, Чехия и Молдавия, уточняется в релизе ВТБ.