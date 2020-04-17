«Зарплатные» кредиты под 0% малым и микропредприятиям пока идут слабо, признала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Регулятор ждет подключения региональных банков к программе и расширение ее на средние предприятия.

«Хотя по сравнению с прошлой неделей объем выдач вырос в десять раз, но, учитывая, что, по расчетам, запрос на эту программу со стороны МСП из пострадавших секторов должен составлять около 20 миллиардов рублей в месяц, выданный сейчас 1,1 миллиарда рублей — это, конечно, крайне мало», — отметила глава ЦБ.

По данным регулятора, доля удовлетворенных заявок составит около 30%. Всего компании подали заявки на 11 млрд рублей кредитов под 0%, одобрено — на 3,5 млрд рублей, выдано чуть больше 1 млрд. Сейчас лишь пять банков выдают «зарплатные» кредиты под нулевой процент. ЦБ рассчитывает, что увеличение числа банков, подключенных к программе кредитов на зарплату, и решение проблемы с выделением гарантий ВЭБа широкому кругу кредитных организаций существенно ускорят процесс.

«Прежде всего мы ожидаем подключения к этой программе региональных банков, также мы считаем важным, что она будет расширена на средний бизнес и это придаст программе необходимый импульс», — добавила Набиуллина.

Эксперт: «зарплатный» кредит под 0% надо брать, даже если деньги есть С кредитами на развитие бизнеса эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности «Вашифинансы.рф» Василий Беллендир, напротив, советует не спешить, даже если компания работает в одной из востребованных сейчас сфер.

Напомним, с 8 апреля банки начали выдавать беспроцентные кредиты малому и микробизнесу на зарплатные проекты. Сумма кредита определяется как региональный МРОТ, умноженный на число сотрудников предприятия. Нулевая ставка действует первые шесть месяцев, далее ставка по кредиту повышается до 4% годовых. На совещании с правительством 15 апреля президент России Владимир Путин предложил расширить кредитование на выплату зарплат под 0% на средний и крупный бизнес и распространить обеспечение гарантиями «ВЭБ.РФ» на 75% таких кредитов.