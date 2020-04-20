Сейчас не стоит освобождать от подоходного налога (НДФЛ) бедные слои населения, заявил в интервью РБК президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин. Он пояснил, что такая мера несвоевременна. По словам Костина, в условиях кризиса надо идентифицировать сферы, которые нуждаются в поддержке прежде всего.

«Правда в том, что не самые бедные сегодня могут стать бедными позднее. Например, сегодня человек получает пособие по безработице, оно ему гарантировано. При этом человек, который сегодня работает на предприятии и получает приличную зарплату, может оказаться в ситуации, когда предприятие перестанет работать и он вообще останется без средств к существованию. В обычном режиме отмена НДФЛ для бедных — это самая простая мера, но сейчас для нее не время», — сообщил глава ВТБ.

Костин пояснил, что сейчас нужна политика поддержки. «Когда период изоляции закончится, может получиться, что очень многие обнаружат себя без работы и без источников к существованию. Этого, конечно, нельзя допускать. Поэтому важно, чтобы выход из изоляции сопровождался тем, что предприятия будут иметь возможность продолжить свою работу», — отметил он.