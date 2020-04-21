Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 21 апреля, превысил отметку 77 рублей, курс европейской валюты — 83,5 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара на 12:31 мск повысился на 1,5 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 77,02 рубля. Курс евро на 12:32 мск повысился до 83,55 рубля (плюс 1,56 рубля).

Последний раз курс евро находился выше отметки 83 рубля 6 апреля.

В краткосрочной перспективе на курс рубля будет влиять динамика цен на нефть, а также общее отношение инвесторов к активам развивающихся стран, говорит директор по инвестициям «Сбербанка управление активами» Ренат Малин. По его оценкам, в краткосрочной перспективе волатильность сохранится на текущем уровне, целевой курс рубля — 73—75 за доллар.

По словам ведущего аналитика компании «Открытие Брокер» Андрея Кочеткова, доллар пока укрепляется, но, похоже, в текущем году у США будет бюджетный дефицит, сравнимый с общим бюджетом за прошлый год.

«Рынок понимает, что физически нефть становится негде хранить. Это означает падение других котировок, в том числе марки Brent. В ближайшее время стоит ожидать очередных встреч нефтедобывающих стран, жестких решений и передела рынка. Для России все может закончиться очень плачевно — полной потерей рынка», — предупредил эксперт AMarkets Артем Деев.