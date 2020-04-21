Рубль заметно ослабил позиции к доллару и евро по итогам основной валютной сессии вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск составил 77,18 рубля, поднявшись на 1,63 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент времени стоил 83,79 рубля (плюс 1,8 рубля).

С начала торгового дня было проведено более 110 тыс. сделок с долларом на общую сумму свыше 5,3 млрд долларов и 14 тыс. сделок с евро более чем на 540 млн евро. Курсовые диапазоны составляли от 75,61 до 77,54 рубля за доллар и от 82,06 до 84,19 рубля за евро.



«Сегодня очередной черный день на рынке нефти. Если накануне падал только ближний фьючерс WTI, в котором, действительно, совпало много случайностей, то сегодня все нефтяные контракты в серьезном минусе, и это уже не шутка», — отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Для рубля дешевое сырье — это очень плохая новость. Сейчас видно, что российский дефицит бюджета будет только разрастаться, раз энергоносители дешевеют. Проще всего «перекрыть» дефицит девальвацией рубля», — комментирует она.



По мнению Бодровой, «если бы не интервенции ЦБ и Минфина», доллар сегодня точно стоил бы больше 80 рублей. «Локально американская валюта завтра вполне может тестировать 80 рублей», — не исключает эксперт.

Рубль во вторник находится «под давлением цены на нефть, но не намного хуже других валют EM», указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

«Внимание на локальном валютном рынке во вторник было сосредоточено на ценах на нефть. В течение дня июньский фьючерс на Brent опускался ниже 19 долларов за баррель. Ближе к вечеру цена вернулась на уровень выше 20 долларов, однако в целом котировки теряли за день более 20%. Рубль в подобных условиях пребывал в числе аутсайдеров среди валют на развивающихся рынках, теряя к окончанию рабочего дня почти 2% в паре с долларом и евро. Однако в целом такой результат можно считать весьма оптимистичным на фоне обвала цен на нефть. Большинство валют EM также торговались во вторник в отрицательной зоне вслед за общим неприятием риска на глобальных площадках», — комментирует аналитик.

