Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке ушли на отрицательную территорию, свидетельствуют данные торгов .

По состоянию на 22:02 мск котировки составляли минус 30,4 доллара за баррель (это снижение на 48,67 доллара по отношению к уровню закрытия торгов пятницы — 18,27 доллара). Диапазон котировок понедельника — от минус 40,32 до 17,85 доллара за баррель.

Срок указанного контракта истекает во вторник, уточняет CNBC . Как отмечает информагентство, майские фьючерсы получили самый тяжелый удар, поскольку они относятся к поставкам в период застопорившейся из-за коронавируса работы экономики. Единственными покупателями являются те, кому физически нужна нефть, например нефтепереработчики или авиакомпании, в то время как хранилища нефти заполнены и не нуждаются в новых поставках. По данным CNBC, стоимость фьючерсов на американскую сырую нефть оказалась отрицательной впервые в истории.



Стоимость июньских фьючерсов равнялась на 22:04 мск 21,42 доллара за баррель (минус 3,61 доллара к уровню пятничного закрытия в 25,03), внутридневной диапазон котировок — 21,19—24,92 доллара.