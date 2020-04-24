Рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило в своем базовом сценарии прогноз по динамике ВВП России в 2020 году. Согласно материалам агентства, в настоящее время ожидается сокращение экономики на 4,8% против допущения предыдущего базового сценария — сокращения на 0,8%.

Прогноз пересмотрен с учетом падения внешнего спроса и негативной динамики внутреннего спроса, обусловленной мерами по сдерживанию распространения пандемии коронавируса.

S&P считает, что российская экономика сможет справиться с последствиями текущей стрессовой ситуации и темпы ее роста, вероятно, начнут восстанавливаться — до 4,5% в 2021 году — на фоне ожидаемого повышения цен на нефть и роста мировой экономики.



Вместе с тем аналитики отмечают повышение вероятности того, что допущения базового прогноза могут ухудшиться. «По крайней мере, связь между распространением пандемии COVID-19 и экономическими показателями по-прежнему не ясна, и последствия сложившейся ситуации могут быть хуже, чем мы предполагаем в настоящее время. Темпы восстановления экономического роста также будут зависеть от политических мер, направленных на ограничение действия факторов стресса и поддержку экономики и домохозяйств», — отмечают эксперты.