Рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает сокращения российской экономики в 2020 году на 0,8% с ее возможным ростом на 3,8% в 2021-м. Такой прогноз представлен в комментариях агентства, которое накануне подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-».

Напомним, что при предыдущем подтверждении российских рейтингов в январе этого года агентство прогнозировало рост ВВП страны по итогам 2020-го на 1,8%.

В агентстве напомнили о прогнозируемой глобальной рецессии в этом году. «Быстро изменяющиеся внешние условия, а также неопределенность относительно влияния на российскую экономику распространения COVID-19 и масштаба и результативности вероятных ответных мер правительства существенно снижают точность любых прогнозов. Тем не менее мы полагаем, что Россия сможет смягчить влияние этих стрессовых условий», — отмечается в релизе.

«Несмотря на то, что мы ожидаем рецессии экономики России в 2020 году в размере 0,8% под влиянием «сжатия» внешнего спроса и падения инвестиций, экономический рост, вероятнее всего, восстановится до уровня 3,8% в 2021 году, что отражает наши текущие допущения относительно значительного восстановления темпов роста мировой экономики и роста цен на нефть. В рамках этого сценария и с учетом вероятного предоставления антикризисной экстренной поддержки компаниям и финансовым институтам, находящимся в стрессовой финансовой ситуации (сверх уже предусмотренных в бюджете на эти цели средств в размере 0,3% ВВП), мы прогнозируем дефицит федерального бюджета на уровне 2,8% ВВП в 2020 году и 0,4% в 2021 году по сравнению с небольшими профицитами бюджета, которые прогнозировались нами ранее. С учетом вероятного дефицита на субнациональном уровне дефицит бюджета расширенного правительства составит, по нашим оценкам, около 3,2% ВВП в 2020 году и 0,7% ВВП в 2021 году, после чего бюджетная система вернется к сбалансированной позиции в 2022—2023 годах. С учетом этого бюджетного прогноза долг расширенного правительства (за вычетом ликвидных активов) будет оставаться на низком уровне — немногим менее 6% ВВП», — отмечается в материале.

В числе факторов, которые могут смягчить влияние стрессовых условий для России, S&P также называет сильную позицию российского правительства в качестве внешнего нетто-кредитора (внешние активы превышают обязательства на 25% ВВП), при этом ликвидные внешние активы превышают внешний долг примерно на 80% платежей по счету текущих операций. Вместе с гибким обменным курсом это смягчает риски ослабления платежного баланса, указывают аналитики.



Также отмечается, что Центральный банк РФ имеет значительный опыт поддержания финансовой стабильности в неблагоприятных макроэкономических условиях. «Насколько мы понимаем, в настоящее время показатели капитализации и ликвидности банковской системы находятся на адекватном уровне», — добавляют в S&P.