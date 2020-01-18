Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-», долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне «BBB». Прогноз рейтингов — «стабильный». Об этом говорится в сообщении S&P.

«Мы можем предпринять негативное рейтинговое действие в ближайшие 24 месяца в случае наступления геополитических событий, которые приведут к существенному ужесточению санкций иностранных правительств в отношении России, в частности крупных государственных энергетических компаний или системно значимых банков, или вторичного рынка суверенных долговых обязательств», — также указывает агентство.

S&P отмечает риск ужесточения международных санкций, однако не ожидает серьезных негативных явлений в российской экономике. «Сильная бюджетная конструкция позволит защитить экономику, сектор общественных финансов и финансовую систему от внешних стрессовых ситуаций», — говорится в релизе рейтингового агентства.

S&P ожидает повышения темпов роста ВВП РФ по итогам 2020 года до 1,8%. «Мы ожидаем повышения темпов роста ВВП до 1,8% в 2020 году с учетом эффекта низкой базы и вследствие смягчения денежно-кредитной и бюджетной политики», — отмечается в материалах агентства.

При этом эксперты не ожидают, что темпы роста могут существенно превысить указанный показатель в среднесрочной перспективе: прогноз в отношении экономического роста России остается хуже, чем для других суверенных государств с сопоставимым уровнем экономического развития, имеющих рейтинг агентства.