Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне «BBB-», прогноз «стабильный».

«S&P Global Ratings подтвердило суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации: долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в иностранной валюте — на уровне «ВВВ-/А-3» и долгосрочный и краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте — на уровне «ВВВ/А-2». Прогноз по рейтингам — «стабильный», — говорится в сообщении.

В агентстве отмечают, что ранее были понижены прогнозы цены на нефть после неудавшихся переговоров стран ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки в ответ на ожидаемое сокращение мирового спроса «отчасти вследствие распространения пандемии коронавируса». При этом аналитики ожидают восстановления спроса на нефть во втором полугодии 2020 года и в 2021 году.

По мнению S&Р, взвешенная макроэкономическая политика, в том числе гибкий обменный курс и консервативное бюджетное правило, а также низкий уровень госдолга должны позволить экономике страны адаптироваться к внешним условиям.