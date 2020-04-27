Сотрудники Сбербанка доставили московским пенсионерам домой более 75 млн рублей. Такие данные представили в понедельник в кредитной организации.

В период действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, Московским банком Сбербанка совместно со столичным Департаментом труда и социальной защиты населения с 8 апреля была организована доставка наличных денежных средств со счетов в Сбербанке для более чем 3 тыс. столичных пенсионеров в возрасте от 65 лет, находящихся в режиме самоизоляции. Деньги доставлялись на домашние адреса в пределах Москвы клиентам, не имеющим активных карт Сбербанка и получающим пенсию и социальные выплаты на счета или вклады в Сбербанке. Заказать доставку пенсии можно не чаще одного раза в месяц в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

В настоящее время основной объем заявок на доставку пенсий поступает через кол-центр Сбербанка. Дополнительно Департамент труда и социальной защиты населения предоставляет списки одиноких и особо нуждающихся в услуге доставки столичных пенсионеров.

Доставка осуществляется инкассаторами, а также сотрудниками Московского банка в сопровождении представителей частных охранных предприятий. Ежедневно до 400 московских пенсионеров получают свои деньги на дом. «При этом наши сотрудники строго соблюдают все требования по использованию средств индивидуальной защиты, чтобы максимально обезопасить клиентов и самих себя», — подчеркивает вице-президент Сбербанка — председатель Московского банка Вячеслав Цыбульников.



Также сотрудники Сбербанка предлагают им бесплатно оформить банковскую карту, на которую в дальнейшем будет производиться начисление пенсий и социальных выплат.