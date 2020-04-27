Россия, несмотря на сокращение доходов бюджета, связанное с пандемией, не будет урезать социальные расходы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты» .

«Я бы ответил однозначно: нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не придется ли государству урезать соцрасходы, отказываться от индексации пенсий в следующем году в связи с ожидаемым сокращением бюджетных доходов. Он добавил, что Россия даже в самые тяжелые времена обладает возможностью и необходимым инструментарием, чтобы выполнять все свои социальные обязательства.

По его словам, «даже действующая редакция Конституции подчеркивает социальный характер нашего государства. И для президента Путина это всегда было абсолютным приоритетом».