Депутаты из фракции «Единая Россия» подготовили законопроект, который не позволит оставлять должников по кредитам без средств к существованию. Об этом в понедельник сообщил первый замруководителя думских единороссов Андрей Исаев в ходе вебинара на тему защиты трудовых прав граждан в период пандемии коронавируса, передает ТАСС.

«Мы сейчас готовы уже внести законопроект, который делает защищенным уровень дохода граждан от списания за долги», — сказал депутат.

Он напомнил, что социальные пенсии, алименты и ряд других выплат не могут списываться в пользу кредиторов. «Но должен быть еще один критерий: у человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию. И вот этот прожиточный минимум, который необходим человеку для существования, не должен списываться за долги», — пояснил Исаев. По его словам, «соответствующий законопроект подготовлен депутатами, уже несколько было вариантов, в последний момент включилось Министерство экономического развития РФ». «Этот законопроект находится в высокой степени готовности, мы готовы его внести и принять в самое ближайшее время», — добавил замглавы фракции.

«Целый ряд законов… мы будем рассматривать уже в мае», — уточнил Исаев.