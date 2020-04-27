Московский кредитный банк (МКБ) продлевает отмену комиссий за обслуживание карт «Москарта» и «Москарта Black» для всех держателей до конца мая. 1 мая и 1 июня списания комиссий по этим карточным продуктам не будет, вне зависимости от выполнения тарифных условий, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Воспользоваться всеми преимуществами карточной линейки «Москарта» от МКБ можно совершенно бесплатно. Клиентам банка доступно начисление процентов на остаток по счету, бесплатные переводы, в том числе в рамках СБП, начисление повышенного кешбэка на покупки в выбранных категориях», — говорится в релизе.

Оформить «Москарту» или «Москарту Black» можно через дистанционные банковские каналы МКБ или при обращении в офис банка.