Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности банку «Международный Финансовый Клуб» до уровня «ruВВ+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне «ruВВ» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Повышение уровня рейтинга обусловлено прежде всего улучшением качества активов банка в результате реализации и погашения ряда проблемных ссуд при сохранении адекватного буфера по капиталу на фоне проводимых в 2019—2020 годах финансовых вливаний со стороны акционеров банка. Рейтинг кредитоспособности банка отражает слабые рыночные позиции, адекватные позиции по ликвидности и капиталу, приемлемую оценку качества активов, а также консервативную оценку уровня корпоративного управления», — сказано в сообщении.



По данным аналитиков, банк демонстрирует адекватные показатели достаточности собственных средств (на 1 апреля 2020 года Н1.0 = 14%; Н1.2 = 12,2%), при этом буфер абсорбции убытков позволяет банку выдержать полное обесценение до 10,6% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов.

Основу активов банка составляет портфель ценных бумаг (39% валовых активов на 1 апреля 2020-го), которые на треть обременены в рамках сделок РЕПО, заключили в «Эксперт РА».

