• Режим нерабочих дней в России продлен до 11 мая включительно, объявил глава государства Владимир Путин во время онлайн-совещания с губернаторами. Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в разных регионах складывается по-разному. Президент России также поручил правительству подготовить новый пакет мер поддержки граждан и экономики в связи с распространением коронавируса.

• В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, российский средний класс может скатиться в бедность. Об этом заявил ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов. Он отметил, что эта тенденция касается в первую очередь экономики услуг, в том числе интеллектуальных, и экономики впечатлений, которая давала пространство для развития новых креативных проектов. По базовому сценарию разработанного ВШЭ прогноза, в 2020 году уровень безработицы в России составит 8%. Причем наибольшие потери рабочих мест произойдут в некорпоративном секторе экономики.

• Программа со встроенной технологией речевой аналитики позволит руководителям проследить за исполнением сотрудниками своих обязанностей на «удаленке» без прослушивания их разговоров. Российские программисты создали метод автоматического анализа содержания телефонного разговора через распознавание речи. С переходом на удаленный режим работы начальникам стало труднее контролировать сотрудников. Особенно тех, что занимаются телефонными переговорами, например специалистов службы поддержки или отделов продаж, представителей различных сервисов. Прослушивать разговоры каждого невозможно с этической точки зрения. Но отслеживать действия работников все-таки необходимо, если получено добровольное согласие сотрудника.

• Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI). По новой версии законопроекта, которая проходит согласование в администрации президента, платная регистрация всех мобильных устройств, работающих в сетях сотовых операторов, по IMEI может начаться с России с 1 июля 2021 года. По данным СМИ, проект проходит финальное согласование в администрации президента. Предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортеров, то есть в том числе и граждан, купивших устройство за границей самостоятельно.