Пик безработицы в России придется на I квартал 2021 года, число безработных в стране может составить 8,5—10 млн человек. Такое мнение высказала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на Международном онлайн-форуме «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».

«Основной пик безработицы в нашей стране мы можем ожидать уже в первом квартале 2021 года. По разным оценкам, это может быть 8,5—10 миллионов человек, которые останутся без работы», — сказала она.

Оценивая экономическую ситуацию в мире, Чупшева отметила, что наблюдаются «колоссальные темпы роста безработицы». В пример она привела США, где, по ее словам, за последние 50 лет не было такого количества обращений за страховыми выплатами по безработице. Только за последний месяц эта цифра достигла 22 млн, что составляет 18% трудоспособного населения страны.

«Если говорить о рынке труда России, то он менее показателен, потому что обновленные данные мы увидим в мае и у нас все-таки высокая доля занятости в неформальном секторе экономики», — пояснила Чупшева.