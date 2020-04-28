Депутаты Госдумы в ходе работы над законопроектом о запрете взимания комиссии с платежей за услуги ЖКХ учтут как потребности самих граждан, так и обращения банковского сообщества. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе совещания в режиме видеоконференции с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной.

По словам главы ВТБ Андрея Костина, банки озабочены тем, что комиссии сохранятся, но взимать их будут ТСЖ, ЕИРЦ и другие структуры-посредники.

«Мы дополнительно изучаем этот вопрос, у нас было обращение представителей банковского сообщества, считаю возможным здесь доработать подходы, которые ранее принимались», — ответил Володин. Он выразил надежду на то, что законодателям вместе с представителями ЦБ и банковского сообщества удастся выйти на «те решения, которые, с одной стороны, защитят малообеспеченные слои граждан и тех, кто действительно имеет большие проблемы в связи с удорожанием платежей, в том числе за счет этих комиссий, с другой стороны, учтут предложения», которые были высказаны.