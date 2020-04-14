Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит запрет на взимание банковских комиссий с коммунальных и обязательных платежей, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента. Запрет взимать комиссию распространится также на пени, штрафы и неустойки, выставляемые за несвоевременную оплату счетов ЖКХ.

Так, соответствующие изменения вносятся в статью 155 Жилищного кодекса РФ. Также в законе о банках и банковской деятельности уточняется, что «кредитная организация не имеет права взимать комиссионное вознаграждение за перечисление» коммунальных платежей. Изменения вносятся и в закон «О почтовой связи», согласно которым операторы почтовой связи также не имеют права взимать комиссию. Аналогичная норма для банковского платежного агента закрепляется и в законе «О национальной платежной системе».

Финансисты не готовы принимать платежи за ЖКУ без комиссий
Финансисты не готовы принимать платежи за ЖКУ без комиссий

Финансовые ассоциации просят продлить срок обсуждения законопроекта для нахождения разумного и сбалансированного способа его реализации.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Государственная дума выступает за запрет взимания комиссии при оплате услуг ЖКХ. Он говорил, что «во время встреч с избирателями люди неоднократно обращались к нам с просьбой отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ, и президент Владимир Владимирович Путин поддержал это решение. Это справедливо, коммунальные платежи – обязательная ежемесячная часть расходов каждой семьи, и для многих пожилых людей, семей с детьми такая комиссия — ощутимые дополнительные траты».

Правительство внесло в Госдуму законопроект о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ

Документ предполагает внесение изменений в Жилищный кодекс РФ.