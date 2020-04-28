Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил выплатить россиянам в заявительном порядке пособие в размере двух МРОТ (24 260 рублей) для поддержки в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал регулятора публично разъяснить, почему прямая раздача денег в ряде стран в период пандемии не приводит к реальному улучшению положения их жителей.

«Я считаю, что не время затевать дискуссию о том, как относиться к опыту США и других стран по раздаче «вертолетных денег». Сейчас не до дебатов. У россиян заканчиваются средства к существованию, а у многих уже закончились, — цитирует Миронова его пресс-служба. — Когда у населения нет денег на еду, государство обязано помочь. Размер пособия должен быть не менее двух МРОТ, то есть около 25 тысяч рублей». Предоставлять указанную помощь, считает депутат, нужно по заявительному принципу. «Пусть кто-то будет жульничать, потом с ними разберемся. Сегодня главное — помочь согражданам, оказавшимся в критическом положении», — заключил Миронов.

Володин призвал ЦБ разъяснить, почему раздача денег в ряде стран не помогает населению В ходе совещания он привел в пример США.

Также, по словам уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, объем финансовой поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ), предназначенной на выплаты зарплат сотрудникам, должен быть увеличен вдвое — до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). Такое мнение он высказал на пленарном заседании международного онлайн-форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии».

«Мы считаем, что выплачиваться должны деньги для сотрудников предприятий в большем объеме — два МРОТ. Это тот необходимый минимум, который обеспечит их нормальную жизнь. Но при этом выплачивать их только тем людям, зарплаты которых были меньше пяти МРОТ», — сказал Титов. Он пояснил, что у тех, кто получал в докризисный период пять МРОТ и более, «есть возможность обеспечить себя дальше».