Кабмин готовит пакет мер для восстановления нормального ритма работы экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами о ходе реализации дополнительного антикризисного пакета мер по поддержке граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции и планах на последующий период, сообщается на сайте правительства.

Он напомнил, что уже начали действовать меры из второго антикризисного пакета, направленные на поддержку граждан и экономики в условиях распространения коронавирусной инфекции. Правительство приняло для этого всю необходимую нормативную базу.

Так, освобождены от налога на доходы физических лиц доплаты медицинским работникам, которые сейчас помогают людям бороться с новой инфекцией. Это дополнительные 80 тыс. рублей в месяц врачам, 50 тыс. рублей среднему медицинскому персоналу и врачам скорой помощи и 25 тыс. младшему персоналу, фельдшерам и водителям скорой помощи. «Прошу глав субъектов Российской Федерации сохранять и свои региональные доплаты медикам», — добавил премьер.

Расширена программа беспроцентного кредитования за счет включения в нее средних и крупных предприятий из пострадавших отраслей. «Значительную долю гарантий по таким кредитам обеспечит «ВЭБ.РФ», что сделает их выдачу более оперативной», — подчеркнул Мишустин.

ЦБ: банки выдали малому бизнесу 10 млрд рублей кредитов на зарплаты По данным ЦБ, за последнюю неделю доля положительных решений банков в отношении реструктуризации задолженности МСП и выдачи новых кредитов заметно возросла.

«Подписано постановление правительства, которое утверждает правила предоставления безвозмездной помощи предпринимателям из перечня пострадавших отраслей на выплату заработной платы и решение других неотложных задач. Напомню, средства компаниям будут предоставляться из расчета одного МРОТ на каждого сотрудника. Получатели такой поддержки должны максимально сохранить рабочие места, на уровне не менее 90%. Мы должны исключить все барьеры, мешающие предоставлять эту помощь добросовестным предпринимателям. Для этого правительство приняло решение, что компании, которые в силу разных обстоятельств имеют зачастую техническую задолженность по налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в сумме такая задолженность не превышает 3 тысяч рублей», — указал премьер.

ФНС с мая запустит сервис для выплаты субсидий бизнесу в 1 МРОТ на каждого сотрудника Выплаты субсидий на заработную плату, которые будут проходить в мае этого года, также не облагаются налогом.

Также он упомянул, что по поручению президента были предусмотрены меры поддержки системообразующих предприятий, на которых занято большое количество людей. Такие компании получат кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение занятости по ставке не более 5%. Каждая компания — до 3 млрд рублей.

Сейчас к системообразующим относятся свыше 1,1 тыс. компаний. Правительственная комиссия под руководством Андрея Белоусова «на основании открытых и четких критериев отбора еженедельно рассматривает предложения министерств и принимает решение о включении организации в списки системообразующих по отраслям». Списки открыты и публикуются на сайтах профильных министерств. «Сейчас рассматривается возможность включения в эти списки ряда предприятий здравоохранения и культуры. Попрошу эту работу ускорить», — добавил Мишустин.

Кроме того, по его словам, продолжается расширение списка отраслей, которые больше всего пострадали из-за ситуации с коронавирусом. Бизнес из этих сфер получает первоочередную адресную помощь.

«Мы облегчим процесс лицензирования, расширив сферы, на которые распространяется принцип «лицензия автоматом», — рассказал в числе прочего Мишустин. — Это временное подключение объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, классификация гостиниц. Также увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней. Прошу Министерство экономического развития и другие профильные ведомства сегодня до 19:00 внести в правительство сводный законопроект, который отражал бы эти и другие моменты. Мы должны рассмотреть его между майскими праздниками, чтобы внести в Государственную думу к моменту возобновления ее работы».



«По мере того как обстановка будет меняться к лучшему, надо будет рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. Я поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения. Правительство уже сейчас готовит третий пакет мер, который будет направлен на восстановление нормального ритма работы экономики. Прошу Минэкономразвития проработать все предложения, свести и 30 апреля представить их в правительство», — заявил премьер-министр.