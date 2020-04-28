Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи повысился на 1,61% и составил 2 612,24 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,39% — до отметки 1 109,6 пункта.

Бумаги Мосбиржи подорожали на 4,37%, «Газпрома» — на 1,19%, Сбербанка — на 2,06%, «АЛРОСы» — на 3,25%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,9%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, но отступили от максимумов сессии ввиду ухудшения внешнего фона, отмечает аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Она указала на неоднозначный внешний фон.

«Индексы Мосбиржи и РТС во вторник в течение сессии пытались закрепиться выше 2 600 и 1 100 пунктов, но к концу дня настроения наряду с мировыми несколько ухудшились. Индикаторы по итогам торгов рискуют вернуться в краткосрочные диапазоны 2 520—2 600 пунктов и 1 050—1 100 пунктов, предупреждая о нестойкой позиции игроков на повышение. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день — 2 520—2 640 пунктов», — комментирует эксперт.