В Интернете резко возросло число магазинов-мошенников, которые предлагают товар по одной цене, а непосредственно перед оплатой повышают ее, пишут «Известия» . С середины марта количество таких недобросовестных продавцов увеличилось в два-три раза, рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

По словам президента АКИТ Артема Соколова, такие магазины предлагают клиенту товар на сайте по одной цене, а в момент совершения покупки — то есть уже на этапе корзины, перед оплатой — его стоимость увеличивается. Есть и другой распространенный сценарий недобросовестных продаж: клиенту перезванивает менеджер и сообщает, что выбранный товар — из новой поставки, поэтому стоит дороже. Такие действия со стороны продавца абсолютно неправомерны, отметил Соколов. В АКИТ уверены, что речь идет о грубом нарушении законодательства о защите прав потребителей. Вопрос о завышении цен интернет-магазинами уже обсуждался на совещании с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сказал Артем Соколов.

Большая часть обращений граждан, которые служба получает сейчас, связана с единичными фактами перепродажи товаров по завышенным ценам через интернет-сервисы, а также иными недобросовестными практиками онлайн-торговли, отметили в ФАС.

Аналитики интернет-торговли оценили рост показателей и назвали самые популярные товары в самоизоляции Дистанционная покупка является в некоторых нишах единственным способом получить нужный товар.

«Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) также знает о новой негативной тенденции, рассказал председатель организации Олег Павлов. По его словам, в условиях действующих в стране ограничений интернет-торговля стала основным каналом продаж необходимых непродовольственных товаров. Среди самых распространенных приемов — увеличение стоимости товаров в корзине на последнем этапе оформления заказа, то есть непосредственно перед оплатой. А также отказ предоставлять оплаченный товар с навязыванием более дорогого изделия. Павлов призвал пострадавших направлять информацию о нарушениях в адрес ОПИ. После необходимой проверки данные о компании могут включить в черный список ОПИ и опубликовать на сайте Роспотребнадзора.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что в период самоизоляции все больше россиян делают покупки дистанционно. С этим, а не только с недобросовестными практиками продавцов может быть связан рост количества жалоб. Максимальный размер штрафа в таком случае может достигать полумиллиона рублей, подчеркнули в ведомстве.