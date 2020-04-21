Из-за пандемии коронавируса в I квартале 2020 года количество посылок в рамках трансграничной электронной торговли сократилось на 22%, пишут «Известия» , ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). За январь — март было оформлено 71,9 млн отправлений, что на 22% меньше, чем год назад. Несмотря на сокращение количества отправлений из заграничных онлайн-площадок, объем таможенных поступлений в 2020-м увеличился более чем в полтора раза до 360 млн рублей. Рост сборов обусловлен снижением в 2020-м порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 200 евро. Число отправлений, выпускаемых с уплатой таможенных платежей, возросло в 3,4 раза и составило 196 тыс.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, в период пандемии потребность граждан в товарах непродовольственного сегмента снизилась во всем мире. Из-за того что сейчас товары идут дольше, чем обычно, многие предпочитают заказывать на российских сайтах, добавил он.

По данным Почты России, большинство посылок приходит из Китая, который формирует 93,4% входящего объема посылок в РФ. Также заказы поступают из Финляндии, Великобритании, других стран Евросоюза и США. По объему онлайн-заказов лидируют жители Москвы (27%), Московской области (18%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (16,3%). Пятерку замыкают Краснодарский край (9%) и Ростовская область (6%), рассказали в Почте России. Отмечается рост спроса на доставку товаров из маркетплейсов на 500%. Причина — в востребованности услуги и замещении офлайн-покупок, пояснили в Почте России.

В Минфине предложили отсрочить снижение цены онлайн-покупок без пошлины Сейчас для ЕАЭС главной задачей является создание необходимой инфраструктуры для упрощения процедур трансграничной интернет-торговли.

Как рассказали в Ozon, переход в режим самоизоляции стимулирует россиян покупать через Интернет: в марте число новых клиентов выросло в два раза к прошлому году, а с начала апреля — минимум еще на треть. На компанию сильно повлиял переток спроса в онлайн из-за ограничений покупок в офлайне, рассказали в Lamoda. На период карантина пересмотрен каталог товаров в сторону востребованных, таких как гречка, макароны. Расширен выбор парфюмерии и косметики, товаров для дома, спортивного оборудования и игрушек. В первые две недели карантина продажи продукции в штуках выросли на 135% год к году, сообщили в пресс-службе Wildberries. В 36 раз увеличился спрос на товары для здоровья, в 16 — на продукты и детское питание. Число новых покупателей в апреле выросло втрое: увеличился приток клиентов от 55 лет и из небольших населенных пунктов. На работу приняты 5,5 тыс. новых сотрудников, еще планируется нанять 4 тыс., половина из которых — на позицию курьера.

По мнению экспертов, для малого и среднего бизнеса уход в онлайн — единственный способ остаться на плаву, так как почти весь спрос переместился в Интернет. Доля e-commerce вырастет и продолжит набирать обороты, а бизнес учтет текущие проблемы и будет активно расти.