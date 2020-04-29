Сейчас спрос на наличные вернулся в обычным значениям в рамках недельной и месячный динамики, сообщил заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко на конференции Ассоциации банков России.

Представитель ЦБ напомнил, что перед началом эпидемии был зафиксирован повышенный спрос на наличные. По его словам, и Банк России, и кредитные организации, и инкассаторские компании с повышенной нагрузкой справились.

«Наличный денежный оборот обеспечен, деньги выдавались своевременно. Сейчас спрос на наличные вернулся к обычным значениям в рамках недельной и месячный динамики», — отметил он.

Напомним, в марте ЦБ зафиксировал сокращение избытка ликвидности банковского сектора на 1,5 трлн рублей до 2,3 трлн рублей. Это объяснялось в том числе высоким спросом на наличные.

