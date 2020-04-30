В перечень пострадавших от коронавируса отраслей необходимо внести машиностроение и легкую промышленность, пишут «Известия» . Об этом говорится в письме главы Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергея Катырина министру промышленности и торговли Денису Мантурову. Так, предлагается расширить правительственный перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, на машиностроение и станкостроение. Предприятия в этих сферах не имеют доступа к кредитованию под 0% для выплат зарплат, пополнению оборотных средств на льготных условиях, отсрочке и реструктуризации платежей в бюджет и страховые фонды. Также целесообразно отнести текстильную и легкую промышленность к пострадавшим отраслям, отмечается в письме.

Необходимо также расширить порог по количеству сотрудников для фирм, претендующих на господдержку, уверены в ТПП. Большое количество промышленных предприятий имеет высокую численность персонала (более 300 человек), хотя по показателю выручки их следовало бы отнести к малому и среднему бизнесу (МСБ). Из-за такого несоответствия множество предприятий, которые нуждаются в помощи, не могут ее получить, следует из письма.

Поддержать промышленность можно, ускорив процесс госзакупок, предлагает ТПП. Так, конкурсы на продукцию машиностроительного комплекса, а также тендеры в рамках национальных проектов, запланированные на 2021-й, стоит провести до конца 2020 года. А при реализации инфраструктурных проектов продукцию иностранного производства следует использовать только при отсутствии российских аналогов. Поможет промышленникам и продление срока действия старых сертификатов, отмечается в письме.

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей В список включены торговля одеждой, обувью и авто.

В Минпромторге заявили, что ведомство уже сформировало перечень инициатив для включения в третий правительственный пакет антикризисных мер.

По мнению экспертов, и машиностроение, и легкая промышленность испытывают сегодня острые проблемы. Восстановление этого сектора не будет быстрым и не ограничится 2020 и 2021 годами. Эти отрасли ориентированы на внутреннее потребление, а на фоне карантина в стране уже резко упал спрос. ВВП по итогам года может сократиться на 5–6%, отметили эксперты.