Банк России расширил перечень отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса, к которым применяются регуляторные послабления при выдаче кредитов банками, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции. В список вошли жилищное строительство, лизинг и организации, обслуживающие вокзалы и аэропорты.

«Мы расширили перечень пострадавших отраслей, к которым применяются регуляторные послабления Банка России по неухудшению оценки качества ссуд и отсутствию требования по формированию дополнительных резервов», — отметила глава ЦБ.

Жилищное строительство подпадает под регуляторные послабления, при условии что на 1 марта ссуды, предоставленные застройщикам, были квалифицированы банком в первую или вторую категорию качества. «То есть стали проблемными именно из-за ситуации с коронавирусом, а не были хронически проблемными», — пояснила Набиуллина.

Лизинговые компании просят ЦБ о послаблениях По словам участников рынка, наблюдается снижение спроса, ухудшение платежной дисциплины.

Также в расширенный перечень ЦБ вошли автовокзалы и автостанции, вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом, производство, торговля, обслуживание и ремонт автотранспорта, сопутствующие бытовые услуги и лизинг.

«Банки могут не ухудшать оценку качества реструктурируемого долга тех лизинговых компаний, которые сами, в свою очередь, реструктурировали платежи своих клиентов, чье финансовое положение ухудшилось из-за эпидемии», — подчеркнула глава ЦБ.

Также Центробанк до конца сентября позволил банкам не переоценивать стоимость залога первой и второй категории по выданным кредитам и ориентироваться на стоимость залога на начало текущего года.