Российские регионы освобождены от уплаты платежей по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован 5 мая на сайте правительства.



«В 2020 году регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 2021—2024 годах будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025—2029 годах — остаток равными долями с возможностью досрочного погашения», — говорится в справке к документу.

Отмечается, что средства, которые освободятся в 2020 году, субъекты смогут направлять на борьбу с коронавирусом, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации.