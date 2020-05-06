«Тинькофф Бизнес» в партнерстве с МСП Банком начал выдавать кредиты для выплаты зарплат компаниям из пострадавших от коронавируса отраслей, сообщает пресс-служба компании.



«Получить кредит для выплаты зарплат могут индивидуальные предприниматели и компании, которые включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и чей основной ОКВЭД указан в списке наиболее пострадавших отраслей из-за COVID-19. Персональный менеджер компании в «Тинькофф» поможет проверить, соответствует ли бизнес клиента всем условиям», — говорится в релизе.

Сумма кредита для каждого клиента индивидуальна: она рассчитывается из количества сотрудников в компании, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и страховых взносов на выплату зарплат.

Одобренная сумма по кредиту выплачивается клиенту частями ежемесячно в течение шести месяцев до 31 декабря 2020 года. Каждый месяц компания будет получать деньги на выплату зарплат исходя из актуального количества сотрудников.

На протяжении первых шести месяцев ставка по кредиту будет составлять 0%, платежей по кредитной линий в этот период не будет. Далее ставка составит 4% годовых. Сумму кредита необходимо погасить в течение 12 месяцев. Если кредит будет выплачен в течение первых шести месяцев, проценты начисляться не будут.

Для оформления кредитной линии в «Тинькофф» компании потребуется квалифицированная электронная подпись, чтобы подписать заявку. Оформить ее также можно в «Тинькофф Бизнесе» через персонального менеджера, это займет два-три дня и не затянет процесс оформления заявки — он может происходить одновременно, уточняется в сообщении.

Подать заявку на получение льготного кредита клиенты «Тинькофф Бизнеса» могут с помощью персонального менеджера, который поможет с оформлением всех необходимых документов и ответит на все вопросы.