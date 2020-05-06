Режим самоизоляции, введенный в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, после 12 мая смягчаться не будет, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Режим самоизоляции не ослабевает. Наоборот, мы должны четко следовать ему, для того чтобы давать возможности работы большому количеству предприятий. Мне кажется, это решение, которое сегодня возможно в Москве», — сказал Собянин на видеосовещании с участием президента России Владимира Путина (трансляцию вел телеканал РБК ).



В ходе совещания мэр Москвы сказал, что ситуация в столице позволяет властям города разрешить работу всех промышленных предприятий и строек, однако сфера услуг по-прежнему останется под жесткими ограничениями.