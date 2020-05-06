Российские банки на 1 мая выдали около 2 тыс. ипотечных кредитов по ставке 6,5% годовых на общую сумму 6 млрд рублей. Об этом, как сообщает ТАСС , заявил и. о. министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании под руководством Владимира Путина по вопросам борьбы с коронавирусом.

«За первые две недели поступило уже порядка 20 тысяч заявок, рассмотрено 14 тысяч, одобрено 11 тысяч, уже выдано около 2 тысяч кредитов на сумму порядка 6 миллиардов рублей. Оператором программы является «ДОМ.РФ», — рассказал Стасишин.

Он добавил, что общий объем поддержки первичного рынка жилья составляет порядка 13,3 млн кв. м, которые сейчас находятся на стадии строительства.



Отметим, что аналогичную собственную статистику представил в среду банк ВТБ, сообщив, что на сегодняшний день провел свыше 2 тыс. ипотечных сделок по льготной ставке 6,5% на сумму более 6 млрд рублей.

«Средняя сумма одного кредита составила около 2,8 млн рублей. Всего банком принято около 7 тыс. заявок более чем на 20 млрд рублей. Регионами-лидерами по оформлению ипотеки с господдержкой являются Москва и область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Барнаул», — говорится в релизе ВТБ.



В конце апреля правительство запустило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья. Обратиться за такой ипотекой можно будет до 1 ноября. Максимальная сумма ипотеки составляет 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 3 млн рублей в других регионах. Минимальный первоначальный взнос — 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.