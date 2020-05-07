Отечественные производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты питания, пишут «Известия» . Такой вывод сделали аналитики международной компании Unusual Concepts. Так, в первой половине апреля на 20% вырос оборот продуктов, которые реализуются под собственными торговыми марками ретейлеров и стоят дешевле аналогов других брендов. Снижение объемов в категории готовой продукции уже достигло около 80%. Продажи наборов здорового питания в апреле по сравнению с мартом снизились на 35—40%. В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) подтвердили, что в условиях сокращения доходов покупатели стараются выбирать более дешевые позиции в одной и той же товарной группе. Производство продуктов питания в стране за I квартал увеличилось почти на 10%.

В марте россияне активно делали запасы, производство гречки тогда выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 45% по отношению к февралю 2020-го. По макаронам объемы увеличились на 20%. Заводы стали также изготавливать больше консервированных фруктов и овощей (плюс 17% к прошлому году), растительных и животных масел (плюс 18%), сообщили в Unusual Concepts. В первой половине апреля продажи консервов увеличились на 50—60% к марту 2020 года, а реализация круп подскочила на 120%.

Партнер компании Юрий Филатов считает, что в ближайшие два года производство продуктов питания будет только наращивать динамику. Уже по итогам II квартала продукты питания могут занять больше половины всей потребительской корзины россиян. Потребители будут в первую очередь смотреть на стоимость продукции, что подстегнет развитие линейки дешевых товаров. По прогнозу Unusual Concepts, такая ситуация продлится до середины 2021 года, после чего покупатели могут вернуться к своей обычной модели потребления.

Опрос: у 43% россиян выросли расходы на продукты во время самоизоляции Опрос показал, что 24% тратят чуть больше, чем до самоизоляции, а у 19% сумма чека увеличилась существенно.

В пресс-службе Минсельхоза сказали, что в марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го производство пищевой продукции увеличилось на 9,3%, а напитков — на 2,2%. Больше всего выросли объемы изготовления мясных консервов — на 27,2%, переработанного и консервированного картофеля — на 24,3%, сливочного масла — на 16,2%. В пресс-службе Росстата сообщили, что производство продуктов питания и переработка сельхозпродукции по-прежнему остаются одним из драйверов роста: в I квартале их объемы увеличились на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.