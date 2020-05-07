В апреле ВТБ оказал кредитную помощь на 290 млрд рублей предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Основными формами поддержки стали государственные программы кредитования на выплату зарплаты и реструктуризации уже действующих кредитных соглашений, а также собственные инструменты ВТБ», — говорится в сообщении.

В рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы одобрено 3,5 тыс. заявок на 13,5 млрд рублей, из них уже заключено 3 тыс. соглашений на сумму 12 млрд рублей. Такие субсидированные кредиты выдаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей, утвержденных в перечне правительства РФ. Заемные средства предоставляются на срок до 12 месяцев, на первые полгода ставка составляет 0%, на последующий период — 3,5%. Для оформления заявки наличие зарплатного проекта и залогового обеспечения не требуется.

По программам реструктуризации кредитов всего одобрено более 4 тыс. сделок на 280 млрд рублей. ВТБ активно работает в рамках госпрограммы субсидирования снижения процентной ставки на 2/3 и предоставления отсрочки платежей по действующим кредитным договорам на полгода. Также ВТБ принимает заявки индивидуальных предпринимателей на кредитные каникулы.

«Повышенным спросом у клиентов пользуется собственная программа банка по реструктуризации с отсрочкой уплаты процентов на срок до полугода, а по основному долгу — до одного года», — уточняют в банке.

По специальным программам рефинансирования для малого бизнеса «Кредит на восстановление бизнеса» и микропредприятий «Бизнес-реструктуризация» заемные средства могут быть выданы на срок до десяти лет. Все заявки рассматриваются в ускоренном режиме.